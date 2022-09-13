Никаких виз: Европа окончательно захлопнула дверь перед россиянами

Никаких виз: Европа окончательно захлопнула дверь перед россиянами
Tunahan Turhan/www.globallookpress.com
Граждане РФ ныне считаются нерукопожатными в девяти странах ЕС

Туристические операторы России уверены, что в стране уже не будет наблюдаться резкий рост на получение визы от ряда европейских государств. Причиной стала жесткая риторика от ЕС в отношении россиян.

По информации АТОР, по меньшей мере девять стран-членов Евросоюза отказывают россиянам в оформлении документов, которые необходимы для оформления разрешения на въезд – граждане РФ ныне являются нерукопожатными для Приблатики, Чехии, Словакии, Дании, бельгийских и нидерландских властей. Там россиянам гарантированно откажут в оформлении виз.

Остаются, правда, "лояльные страны", продолжающие прием документов от граждан России. Это страны западной Европы, а также Венгрия, Испания и Кипр.

Для оформления документов теперь потребуется более тщательный подход. В среднем срок получения визы с сентября вырастет на неделю. С 12 числа приостанавливается действие соглашения об упрощенном режиме визового въезда между Европейским союзом и Российской Федерацией.

А "Пятый канал" сообщает, что Финляндия отказалсь поддерживать Прибалтику в визовых ограничениях для россиян – Хельсинки считает, что уже вполне достаточно отмены упрощенного въезда. Однако к каждому заявителю будет применен индивидуальный подход, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: АТОР ✓ Надежный источник
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