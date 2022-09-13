"Сосисочные пальцы" короля Карла III навели публику на нехорошие мысли – фото

"Сосисочные пальцы" короля Карла III навели публику на нехорошие мысли – фото
Король Карл III. Фото: Roger Harris/XinHua/www.globallookpress.com
Многих тревожит состояние 73-летнего монарха

Недавно британское королевство погрузилось в глубокий траур. Несколько дней назад оборвался земной путь королевы Елизаветы Второй. Она правила Великобританией целых семь десятилетий и казалось, что еще долго будет на престоле. Однако судьба распорядилась иначе, и трон занял ее сын принц Чарльз, который взял себе имя Карл Третий.

По поводу его персоны в зарубежной и российской прессе ходит немало слухов. Многие считают, что новоиспеченный король обладает тяжелым нравом и его правление может дорого обойтись королевству. Также большое внимание привлекают состояние здоровья и внешний вид пожилого правителя Британии.

Так, в социальных сетях активно обсуждают недавний снимок с Карлом. Монарх позировал фотографу в стильном светлом костюме. В целом венценосная особа выглядит бодро, однако серьезные проблемы со здоровьем выдают пальцы.

"С такими сосисочными пальцами король Карл III долго не протянет", – пишут в интернет-пространстве.

Наблюдательные пользователи Сети предположили, что монаршая особа страдает серьезными проблемами с почками. Каким будет царствование короля Карла, еще предстоит узнать, однако уже сейчас в британском обществе чувствуются волнения.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Пролог к Третьей мировой": в Совбезе дали оценку гарантиям безопасности Украины

Киев готов сыграть кровавую роль на международной арене

Никаких виз: Европа окончательно захлопнула дверь перед россиянами

Граждане РФ ныне считаются нерукопожатными в девяти странах ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей