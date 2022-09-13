Многих тревожит состояние 73-летнего монарха

Недавно британское королевство погрузилось в глубокий траур. Несколько дней назад оборвался земной путь королевы Елизаветы Второй. Она правила Великобританией целых семь десятилетий и казалось, что еще долго будет на престоле. Однако судьба распорядилась иначе, и трон занял ее сын принц Чарльз, который взял себе имя Карл Третий.



По поводу его персоны в зарубежной и российской прессе ходит немало слухов. Многие считают, что новоиспеченный король обладает тяжелым нравом и его правление может дорого обойтись королевству. Также большое внимание привлекают состояние здоровья и внешний вид пожилого правителя Британии.

Так, в социальных сетях активно обсуждают недавний снимок с Карлом. Монарх позировал фотографу в стильном светлом костюме. В целом венценосная особа выглядит бодро, однако серьезные проблемы со здоровьем выдают пальцы.

"С такими сосисочными пальцами король Карл III долго не протянет", – пишут в интернет-пространстве.

Наблюдательные пользователи Сети предположили, что монаршая особа страдает серьезными проблемами с почками. Каким будет царствование короля Карла, еще предстоит узнать, однако уже сейчас в британском обществе чувствуются волнения.