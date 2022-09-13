Начнется ли Третья мировая война: предсказание личного экстрасенса Сталина

Начнется ли Третья мировая война: предсказание личного экстрасенса Сталина
Фото: www.unsplash.com
Человечество находится на пороге серьезных перемен

Сегодня все мировое пространство с пристальным вниманием наблюдает за происходящими на территории украинского государства событиями. Ситуация постоянно обостряется, на этом фоне некоторые эксперты начали говорить о том, что планета оказалась на пороге Третьей мировой войны. Провидцы также часто затрагивали эту тему в своих пророчествах. Мнением на этот счет в свое время поделился и личный экстрасенс советского вождя Иосифа Сталина Вольф Мессинг.

Ясновидящий предсказывал, что в первых десятилетиях 21-го века коллективный Запад и Россия схлестнутся в жестоком конфликте. Разные подходы к ценностям, неприятие позиции друг друга на международной арене заставят Европу и США ополчиться на нашу страну.

"Естество западных государств вырвется наружу. Они не будут скрывать своей ненависти ко всему русскому", – говорил предсказатель.

Однако, по прогнозу экстрасенса, конфликт закончится победой России. Нам удастся выстоять в тяжелом противостоянии и снова занять лидирующую позицию в мировом пространстве.

При этом Мессинг был уверен, что ситуация все же обойдется малой кровью. По его прогнозам, Третья мировая война не наступит. Главам государств хватит разумности на то, чтобы не подталкивать человечество к глобальному кровавому конфликту.

Источник: Vesiskitim ✓ Надежный источник
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