Превратившийся в живой сугроб пес заставил народ хохотать

Превратившийся в живой сугроб пес заставил народ хохотать
Фото: www.unsplash.com
Прогулка в зимнюю пору привела к непредсказуемым последствиям

Как известно, домашние питомцы очень любят проводить время на улице. Однако иногда прогулки на свежем воздухе заканчиваются весьма необычным образом. Так, настоящий фурор в интернет-пространстве произвел вид собачки, которая вернулась с променада по заснеженным улицам.

Мохнатая любимица явно испытывает слабость к активному типу отдыха. Судя по всему, собачка от всей души резвилась в сугробах, бегала по занесенным снегом улицам и в итоге сама превратилась в сугроб.

Огромные комья снега буквально облепили пушистую подругу человека. В таком весьма неопрятном виде собачка вернулась к любимым хозяевам.

Стоит отметить, что владельцы животного сначала даже не узнали свою четвероногую сожительницу. Потом счастливая хозяйка активной собачки залилась заразительным смехом. Судя по всему, девушка оценила, сколько времени ей придется потратить на то, чтобы привести собачку в божеский вид.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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