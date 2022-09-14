Монумент появился в Москве

Недавно в российской столице появилась внушительная скульптура, посвященная легендарному советскому вратарю Владиславу Третьяку. Монумент установлен в Белокаменной перед музеем хоккейной славы. Однако некоторым интернет-пользователям изваяние показалось не самым удачным.



Образ культового хоккеиста решили увековечить в экипировке голкиперов 60–70‑х годов прошлого века. Бронзовый Третьяк стоит в позиции вратаря и готов отбить любую шайбу, летящую в его сторону. На лице статуи изображена защитная маска, а сверху виднеются пряди взлохмаченных волос.

Монументу можно дать разные оценки, однако в любом случае памятник выглядит весьма внушительно. Кому-то показалось, что вратарь в бронзе смотрится диковато. Некоторые интернет-пользователи оказались не в восторге от такого изображения их кумира.

"На этот раз народ в Москве пугает статуя хоккеиста Владислава Третьяка", – пишут в социальных сетях.

Такой подарок знаменитый спортсмен получил от одного из предприятий города Курган. Завод по изготовлению металлоконструкций создал статую хоккейного вратаря в подарок Третьяку в честь его 70-летия.