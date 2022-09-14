Странная статуя легендарного хоккеиста Владислава Третьяка перепугала народ

Странная статуя легендарного хоккеиста Владислава Третьяка перепугала народ
Владислав Третьяк. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Монумент появился в Москве

Недавно в российской столице появилась внушительная скульптура, посвященная легендарному советскому вратарю Владиславу Третьяку. Монумент установлен в Белокаменной перед музеем хоккейной славы. Однако некоторым интернет-пользователям изваяние показалось не самым удачным.

Образ культового хоккеиста решили увековечить в экипировке голкиперов 60–70‑х годов прошлого века. Бронзовый Третьяк стоит в позиции вратаря и готов отбить любую шайбу, летящую в его сторону. На лице статуи изображена защитная маска, а сверху виднеются пряди взлохмаченных волос.

Монументу можно дать разные оценки, однако в любом случае памятник выглядит весьма внушительно. Кому-то показалось, что вратарь в бронзе смотрится диковато. Некоторые интернет-пользователи оказались не в восторге от такого изображения их кумира.

"На этот раз народ в Москве пугает статуя хоккеиста Владислава Третьяка", – пишут в социальных сетях.

Такой подарок знаменитый спортсмен получил от одного из предприятий города Курган. Завод по изготовлению металлоконструкций создал статую хоккейного вратаря в подарок Третьяку в честь его 70-летия.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Три варианта: предсказаны дальнейшие решения Путина по спецоперации

Действия украинской армии подталкивают руководство предпринимать меры

Евросоюз взмолился о мирных переговорах по Украине

С важным заявлением выступил шеф европейской дипломатии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей