Более 11,5 тысячи москвичей зарегистрировались в качестве самозанятых при поддержке службы занятости

Более 11,5 тысячи москвичей зарегистрировались в качестве самозанятых при поддержке службы занятости
Фото: АГН "Москва"
Спрос на сервис "Моя работа" в столице продолжает расти

В Москве растет спрос на сервисы службы занятости для начинающих предпринимателей. С начала 2022 года свыше 11,5 тыс. горожан прошли регистрацию в качестве самозанятых, открыв свое дело при помощи центра "Моя работа". Приведенный показатель в пять раз выше статистики за аналогичный период двухлетней давности – цифры выросли за счет комплексного подхода к продвижению альтернативных форм занятости.

"Моя работа" сотрудничает с ведущими компаниями, интернет-сервисами и платформами для самозанятых, ежедневно проводит интерактивные обучающие программы, геймифицированные тренинги, мастер-классы, вебинары, а также открытые отборы, на которых предприниматели могут в течение нескольких часов найти потенциальных клиентов. Недавно организовали совместный проект по подбору и обучению франчайзи для крупной сети московских пиццерий", – указал директор центра Андрей Тарасов.

Центр совместно с ГБУ "Малый бизнес Москвы" организовал обучающий проект "Я – самозанятый. 2.0", представленный в виде цикла бесплатных вебинаров, которые предлагают ознакомиться в деталях с ведением дела в самых востребованных отраслях. 

Так, 12 пройденных занятий предназначены для бухгалтеров, фотографов, дизайнеров и копирайтеров. До конца 2022 года планируется проведение еще двух вебинаров.

Основная часть начинающих предпринимателей, обратившихся к "Моей работе", работают репетиторами и коучами, фотографами и операторами. Часто встречаются стилисты, парикмахеры, визажисты, а также эксперты из банковского сектора – аналитики и консультанты.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Тусовка на балконе": немцы взбеленились из-за решения фон дер Ляйен по Украине

Жители Германии с неодобрением следят за действиями своих политиков

"Нигде и никуда не отступаем": Кадыров прояснил ситуацию на фронте СВО

Диванные критики начали распространять панические настроения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей