Более 11,5 тысячи москвичей зарегистрировались в качестве самозанятых при поддержке службы занятости

Спрос на сервис "Моя работа" в столице продолжает расти

В Москве растет спрос на сервисы службы занятости для начинающих предпринимателей. С начала 2022 года свыше 11,5 тыс. горожан прошли регистрацию в качестве самозанятых, открыв свое дело при помощи центра "Моя работа". Приведенный показатель в пять раз выше статистики за аналогичный период двухлетней давности – цифры выросли за счет комплексного подхода к продвижению альтернативных форм занятости.

"Моя работа" сотрудничает с ведущими компаниями, интернет-сервисами и платформами для самозанятых, ежедневно проводит интерактивные обучающие программы, геймифицированные тренинги, мастер-классы, вебинары, а также открытые отборы, на которых предприниматели могут в течение нескольких часов найти потенциальных клиентов. Недавно организовали совместный проект по подбору и обучению франчайзи для крупной сети московских пиццерий", – указал директор центра Андрей Тарасов.

Центр совместно с ГБУ "Малый бизнес Москвы" организовал обучающий проект "Я – самозанятый. 2.0", представленный в виде цикла бесплатных вебинаров, которые предлагают ознакомиться в деталях с ведением дела в самых востребованных отраслях.

Так, 12 пройденных занятий предназначены для бухгалтеров, фотографов, дизайнеров и копирайтеров. До конца 2022 года планируется проведение еще двух вебинаров.

Основная часть начинающих предпринимателей, обратившихся к "Моей работе", работают репетиторами и коучами, фотографами и операторами. Часто встречаются стилисты, парикмахеры, визажисты, а также эксперты из банковского сектора – аналитики и консультанты.