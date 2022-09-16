Свыше 570 сотрудников предприятий Москвы прошли обучение в рамках нацпроекта "Производительность труда"

На каждом производстве теперь есть сертифицированные тренеры, которые обучат остальных всему необходимому

С начала текущего года свыше 570 работников столичных предприятий, принимавших участие в реализации нацпроекта "Производительность труда", прошли обучение по методикам бережливого производства, указала глава департамента экономической политики и развития Москвы, министр городского правительства Мария Багреева.

Методики позволяют повысить производительность труда и сократить затраты с временем для изготовления продукции.

"После завершения обучения на каждом предприятии останутся сертифицированные тренеры из числа сотрудников, которые затем будут учить коллег методикам бережливого производства. В настоящее время тренерами стали 16 человек, еще более 35 специалистов проходят обучение", – подчеркнула чиновница.

Сотрудники компаний учатся постановке целей при их достижении, быстрому принятию решений, анализам эффективности оборудования для расчета его использования. Быстрая переналадка позволяет оперативно перейти с одного вида продукции на другой и сократить затраты с временными потерями.