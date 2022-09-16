В кабинетах информатики московских школ появятся 50 тысяч новых моноблоков до конца года

Программа обновления коснется 600 образовательных учреждений города

В кабинетах информатики столичных школах появятся 50 тысяч новых моноблоков, современные компьютеры позволят на более качественном уровне выстроить образовательный процесс.

"На данный момент уже около 20 тысяч новых моноблоков используют более чем в 600 школьных зданиях. Завершить эту программу обновления мы планируем уже до конца 2022 года. Новое мощное оборудование соответствует современным требованиям и помогает осваивать знания наиболее эффективно", – указала замглавы Департамента образования и науки столицы Наталия Киселева.



В московских школах для образовательного процесса используют самое передовое оборудование – не только компьютерные классы, но и интерактивные панели с химическими и физическими лабораторными кабинетами, 3D-принтерами и сканерами, конструкторами робототехники, графическими станциями, наборами для занятий электроникой и программированием.

В новом учебнром году в Москве проведут плановую замену ноутбуков всех учителей города, включая педагогов начальных классов. Образовательным учреждениям предлагают подать заявление на закупку оборудования для комфортной работы с инфраструктурой "Московской электронной школы" ("МЭШ").