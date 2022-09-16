В Московской области сгорел огромный склад с самокатами

О крупном пожаре услышал весь Подольск

В социальных сетях распространяется видео с горящим ангаром. Свидетели утверждают, что речь идет о помещении на Домодедовском шоссе.

На месте уже работают оперативные службы, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В главке регионального управления МЧС сообщили, что площадь пожара составила 800 квадратов. Возгорание удалось локализовать. Внутри складского помещения хранился спортивный инвентарь с самокатами и велосипедами. Здание практически полностью выгорело.