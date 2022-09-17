Вашингтон продолжает считать себя мировым жандармом

Широкий резонанс получило громкое заявление главы Белого дома Джо Байдена о том, что он со всей строгостью готов покарать Россию и ее президента Владимира Путина в случае, если Москва применит ядерное оружие на Украине. Своим мнением по этому поводу поделились британские интернет-пользователи.



Стоит отметить, что иностранцы внимательно следят за происходящим на территории украинского государства, а также в отношениях между США и Россией. Многие понимают, что именно вашингтонская администрация раскачивает мировую стабильность и подталкивает планету к глобальной войне.

Слова Байдена в адрес Путина вызвали возмущение у многих британцев. Некоторые отметили, что после них Владимир Владимирович лишь рассмеется "до полусмерти". Другие также понимают, что авторитет Байдена на международной арене стремительно падает, однако готовность США к самому плачевному развитию событий для планеты многих пугает.

"Байдену следует просто заткнуться", – не стал стесняться в выражениях один из комментаторов.

Также британцы пишут, что такому уже одиозному политику, как Байден, не стоит угрожать кому бы то ни было. Поведение и заявления главнокомандующего Соединенных Штатов Америки зачастую вызывают недоумение у серьезных политиков и экспертов.