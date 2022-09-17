"Заткнись": британцы приструнили нахамившего Путину Байдена

"Заткнись": британцы приструнили нахамившего Путину Байдена
Джо Байден. Фото: Pete Marovich - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Вашингтон продолжает считать себя мировым жандармом

Широкий резонанс получило громкое заявление главы Белого дома Джо Байдена о том, что он со всей строгостью готов покарать Россию и ее президента Владимира Путина в случае, если Москва применит ядерное оружие на Украине. Своим мнением по этому поводу поделились британские интернет-пользователи.

Стоит отметить, что иностранцы внимательно следят за происходящим на территории украинского государства, а также в отношениях между США и Россией. Многие понимают, что именно вашингтонская администрация раскачивает мировую стабильность и подталкивает планету к глобальной войне.

Слова Байдена в адрес Путина вызвали возмущение у многих британцев. Некоторые отметили, что после них Владимир Владимирович лишь рассмеется "до полусмерти". Другие также понимают, что авторитет Байдена на международной арене стремительно падает, однако готовность США к самому плачевному развитию событий для планеты многих пугает.

"Байдену следует просто заткнуться", – не стал стесняться в выражениях один из комментаторов.

Также британцы пишут, что такому уже одиозному политику, как Байден, не стоит угрожать кому бы то ни было. Поведение и заявления главнокомандующего Соединенных Штатов Америки зачастую вызывают недоумение у серьезных политиков и экспертов.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Кремль назвал условие для переговоров с Зеленским

Вопрос в том, готов ли Киев

Турция требует от России огромную скидку на газ

У Эрдогана на носу выборы - приходится выуживать из партнеров по максимуму

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей