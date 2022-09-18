Незваные гости способны серьезно навредить человеку

Как известно, многие семьи хоть раз, но сталкиваются с такой деликатной проблемой, как заражение глистами. Особенно это актуально для семейств, где есть дети или домашние животные. Опытный врач Гульнур Нигманова рассказала, что несвоевременное лечение может привести к самым плачевным последствиям для организма.



Помимо очевидного дискомфорта, наличие в организме глистов способно оказать серьезное влияние на внешний вид. Из-за паразитов может ухудшиться состояние кожи, ногти становятся более ломкими, также возможно обильное выпадение волос. Именно поэтому нужно вовремя обратить внимание на заболевание.

Более того, непрошеные гости негативно влияют на общее состояние организма. Зараженные дети часто страдают неврозами, испытывают проблемы со сном, у них ухудшается успеваемость в школе.

Родителям следует внимательно наблюдать за здоровьем ребенка, часто организм сам пытается избавиться от паразитов, что можно определить после похода малыша в туалет. При первых признаках заражения паразитами необходимо оперативно обратиться к профильному специалисту.