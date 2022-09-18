Пушистый был в шоке от поступка человека

Многие российские и зарубежные семьи обзаводятся домашними питомцами, которые вносят особый колорит и радость в повседневное течение жизни. Разумеется, хвостатые домочадцы достаточно быстро начинают чувствовать себя полноценными членами семейства. Именно поэтому неаккуратное обращение с ними может привести к непредсказуемым последствиям.



Настоящая "трагедия" разыгралась в семье крупного рыжего пса. Из-за неуклюжести своего хозяина пушистый чуть не получил сердечный удар. Вопиющий инцидент произошел в тот момент, когда песик предвкушал предстоящую трапезу и был в самом благоприятном расположении духа.

Перед собакой поставили огромную миску с кормом, на которую он собирался наброситься. Однако в самый неподходящий момент мимо проходил его хозяин с тарелкой, наполненной вкусностями. Неосмотрительный мужчина задел миску и высыпал весь корм на пол. После этого у собаки началась форменная истерика.

Однако пес недолго горевал и решил, что лучше всего – отомстить наглому хозяину. Пушистый подорвался, пробежал в комнату и специально перевернул блюдо, где лежала еда его владельца. Такая мстительность заставила интернет-пользователей покатиться со смеху.