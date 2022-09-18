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Сегодня каждый понимает, что планета вступила в череду серьезных изменений. Важную роль в дальнейшем мироустройстве сыграет то, каким образом России и коллективному Западу удастся договориться между собой. Однако, судя по прогнозам ясновидящих, рассчитывать на мирный исход событий не приходится.
Так, в интернет-пространстве активно обсуждают предсказание, которое оставил один из старцев со святой горы Афон. Имя пророка не сохранилось, однако эта гора славится людьми, которые могли и могут смотреть в будущее. Старец сообщил о новых катастрофах в книге "Грядущие бедствия".
К сожалению, ничего жизнеутверждающего в пророчестве нет. Указано, что мировое пространство столкнется с семью глобальными конфликтами, которые будут сопровождаться всеми возможными испытаниями.
Один из конфликтов начнется в Грузии, туда будет втянута и наша страна. Вероятно, это предсказание уже сбылось. Второй горячей точкой станет Украина, которую будут поддерживать американцы. В итоге России придется лицом к лицу столкнуться с армией Соединенных Штатов Америки.
Оппозиционеры устроят госпереворот в Турции, а Североатлантический альянс нападет на Сербию. Спустя некоторое время нашей стране придется сразиться с Финляндией, Швецией и Норвегией. В кровопролитных боях Москва одержит победу. Затем наши военные отправятся на земли Румынии, Молдавии, Польши, Чехии и Словакии. Позже главным партнером России станет Иран.
Наши бойцы совершили немало подвигов на фронте
В этом убеждены обычные французы, оказавшиеся дальновиднее политиков