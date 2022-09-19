Управляющий велосипедом пес поразил воображение публики

Управляющий велосипедом пес поразил воображение публики
Фото: www.unsplash.com
Удивительные способности пушистого достойны широкого освещения

Домашние питомцы вносят в жизни своих хозяев массу положительных эмоций. Часто люди с умилением наблюдают за необычными выходками, забавным поведением и всевозможными выкрутасами своих любимцев. Однако иногда животные демонстрируют удивительные способности. Настоящей звездой интернет-пространства стал крупный пес, который научился ездить на велосипеде.

Конечно, очевидно, что его терпеливая хозяйка потратила огромное количество времени на то, чтобы научить пушистого товарища пользоваться сложным транспортным средством. Однако результаты того стоили.

Социальные сети облетел видеоролик, на котором собака уверенно управляет велосипедом. Пес держит передними лапами руль, а задними лапками старательно перебирает педали. Таким образом смышленому четвероногому товарищу удалось преодолеть приличное расстояние.

Конечно уникальный пес является предметом особой гордости своей хозяйки. Стоит отметить, что пользователи интернет-пространства также пришли в восторг от навыков собаки и позавидовали хозяйке, которая живет с таким умным товарищем.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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