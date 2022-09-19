Умер легендарный советский космонавт

Умер легендарный советский космонавт
Фото: www.pixabay.com
Героя России не стало на 81-м году жизни

Сегодня, 19 сентября, стало известно о смерти знаменитого советского космонавта Валерия Полякова. Легендарный покоритель космоса покинул этот мир в возрасте 80 лет.

Поляков установил рекорд, который до сих пор никто не смог побить. В свое время космонавт провел за пределами нашей планеты больше года – 437 суток. Это абсолютный мировой рекорд по длительности нахождения в космосе.

Смерть Героя Советского Союза и Российской Федерации стала огромным ударом для его родных, близких, коллег и всей страны. Легендарный покоритель космоса посвятил свою жизнь любимому делу, Полякову удалось дважды побывать за пределами Земли, суммарно он провел в космосе 678 суток.

Благодаря научной деятельности Полякова экспертами было установлено, что человеческий организм способен вынести серьезные нагрузки и может бороздить космические просторы.

Печальными новостями о смерти летчика-космонавта поделились представители госкорпорации "Роскосмос". В организации подчеркнули, что скорбят вместе с близкими покойного и выражают им самое глубокое сочувствие.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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