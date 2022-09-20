Причины, по которым банки отказывают в ипотеке

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Планируете купить квартиру в ипотеку? Взвесили финансовое положение, оценили риски и обратились в банк. Но менеджер банка после анализа всех данных сообщил об отказе. Банки отказывают даже с положительной кредитной историей и успешно выплаченными обязательствами по кредитам. Почему в банке отказали в оформлении ипотечного кредита без объяснения причин?
Авторы "Блога МБК" во всем разобрались и объяснили причины, по которым банки отказывают в выдаче ипотечных займов.
Как банк принимает решение по выдаче ипотеки?
Сотрудники банка собирают и анализируют данные на заемщика. Клиент заполняет анкету, которую проверяют по скоринговой системе. В итоге банковская программа выдает на основании этих данных балл заемщику и рассчитывает сумму, которую можно выдать на руки. Чем выше будет балл, тем больше шансов получить одобрение по ипотеке. В ходе проверки учитываются следующие сведения:
Возраст.
Стаж работы.
Пенсионные отчисления.
Семейное положение.
Количество детей.
Образование.
Стаж на последнем месте работы.
Если у вас стабильная работа, есть семья и дети, отсутствуют долги по коммуналке, налогам и нет штрафов, то для банка вы будете лояльным клиентом. Но даже при таком раскладе можно получить отказ, если у вас высокая кредитная нагрузка. Это значит, что уже платите по другим займам, а если оформите ипотеку, сумма по выплате всех долгов превысит 50% от общего дохода. Перед подачей заявки на ипотеку рассчитайтесь со всеми другими кредитами, чтобы снизить кредитную нагрузку.
Если у вас нет кредитов, а с другими долгами вы рассчитались вовремя, банк все равно может отказать в ипотеке. Проверьте, нет ли у вас долгов за коммунальные услуги. Наличие долгов по ЖКХ негативно влияет на любые займы в банке. Если вам приходится платить алименты, но вы не добросовестно выполняете обязательства, то это также отрицательно повлияет на решение банка при рассмотрении ипотечной заявки. Перед оформлением кредита постарайтесь рассчитаться с любыми долгами, включая налоги.
Официальное трудоустройство
Если работаете неофициально, не оплачиваете налоги, нет пенсионных отчислений, банк вправе отклонить ипотечную заявку. Для финансовой компании нужны гарантии, что вы вернете деньги вовремя. Наличие официального трудоустройства будет плюсом при оформлении ипотеки.
Даже если работаете неофициально, но подтверждаете свою платежеспособность выписками по банковскому счету, банк может одобрить ипотеку. Лучше всего, если предъявите выписку за последний год. Менеджерам важно убедиться, что у вас стабильный доход на протяжении длительного периода.
Выше мы рассказали о популярных причинах отказа в ипотеке. Сюда относится испорченная статистика, действующие и текущие просрочки, долги по налогам и алиментам, низкий уровень платежеспособности. Теперь отметим менее очевидные причины, по которым кредиторы отказывают в ипотеке.
Подали заявки в разные банки, но информация отличается. Менеджеры оперативно проверят сведения, найдут неточности и откажут в оформлении займа.
Попали в "черный список" банков. Никто вам не скажет, по какой именно причине вы оказались в таком списке. Например, вы часто скандалили, подавали жалобы и судились с представителями банков из-за мелочей. С такими клиентами никто не хочет связываться, поэтому они попадают в "черный список".
В банках есть специальные программы, которые на основании данных выставляют оценку рисков. Низкий балл и рейтинг будет поводом для отказа.
Беременную женщину банки расценивают как неблагонадежного клиента, поэтому менеджеры лояльно списывают отказ на другие причины или стараются их не озвучивать.
Заемщики мужского пола до 27 лет, у которых нет отметки о службе в армии, также считаются неблагонадежными. Дело в том, что такого человека могут забрать на службу даже при наличии ипотечного кредита, поэтому банк старается оградить себя от ненужных рисков.
Есть и другие причины, по которым банки стараются отказать потенциальному клиенту без объяснения причин.
Недобросовестный родственник. Когда в семье есть заемщика близкий человек, который не оплачивал вовремя долги, то клиента уже расценивают как неблагонадежного. Это может послужить причиной отказа без объяснения причин.
Работаете на частного предпринимателя? Это минус для банка. Малый бизнес расценивается как уязвимый, поэтому банки не хотят рисковать. Но для решения этой проблемы можно предъявить выписку о доходах, движениях денег по счету в банке.
Отсутствие рабочего и городского телефона тоже становится причиной отказа при оформлении займа. Многие перешли на сотовую связь, но наличие домашнего и стационарного телефона будет плюсом для заемщика при подаче заявки.
Менеджеры банка проверят наличие преступлений и судимостей. И если была судимость, даже в случае ее полного погашения будьте готовы к отрицательному вердикту при рассмотрении заявки на ипотеку.
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