В Королеве ищут родных потерявшей память пенсионерки

Женщина не знает даже своего адреса

В Королеве нашли пенсионерку, которая не помнит о себе ничего – кроме имени. Пожилая женщина даже не знает собственного адреса. Потерявшей память пенсионерке вызвали скорую. В социальных сетях разыскивают ее родных и знакомых.

Женщина утверждает, что ее зовут Екатерина, и живет она в Крыму. Одета по погоде: в теплую куртку, серые штаны и кофту. С собой имеет черную сумку, ходит с коричневой деревянной тростью, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В социальных сетях порекомендовали обратиться в добровольческие общественные объединения, которые занимаются поиском пропавших. В настоящее время женщина находится в ЦГБ Королева.