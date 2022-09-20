В Королеве ищут родных потерявшей память пенсионерки

Женщина не знает даже своего адреса

В Королеве нашли пенсионерку, которая не помнит о себе ничего – кроме имени. Пожилая женщина даже не знает собственного адреса. Потерявшей память пенсионерке вызвали скорую. В социальных сетях разыскивают ее родных и знакомых.

Женщина утверждает, что ее зовут Екатерина, и живет она в Крыму. Одета по погоде: в теплую куртку, серые штаны и кофту. С собой имеет черную сумку, ходит с коричневой деревянной тростью, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В социальных сетях порекомендовали обратиться  в добровольческие общественные объединения, которые занимаются поиском пропавших. В настоящее время женщина находится в ЦГБ Королева.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Новая Украина": раскрыты коварные планы на Белоруссию

Минск хотят затащить в НАТО

Бой "фашистскому режиму": экс-офицер ВСУ попросился в Армию России

Украинец готов бороться с киевским режимом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей