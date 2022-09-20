За перерыв начальство берет деньги

Заробитчане из Украины начинают бастовать в Польше, проявляя недовольство в отношении местных работодателей – бежавшие из Украины жители заявили, что в соседней стране столкнулись с дискриминацией.

В частности, граждане Украины устроили забастовку на предприятии по производству елочных и новогодних украшений в Гливице. Один из бастующих по имени Роман заявил, что начальство высчитывает с него и его коллег деньги за перерыв на обед – на местных поляков такие меры не распространяются.

"Как раз идет вал по заказам – работаем на полную нагрузку. Работяг с Украины хватает. Руководство сдалось и распорядилось о полной оплате смены – и перерыва", – высказался Роман.

Заробитчане работают как муравьи – по пятнадцать часов в смену. Жизнь не сахар: одна украинка Галина заявляет, что живет в "скотских условиях" – койко-место в комнате на четверых, чтобы только переночевать, и снова отправляться ранним утром работать. Средств хватает лишь на выживание. О съеме жилья никто и не смеет мечтать.

Поляки же заявляют, что отношения с украинскими гастарбайтерами складываются как нельзя лучше.