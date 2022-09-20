РФ готова утроить поставки топлива по "Силе Сибири-2"

Время играет против Европы - и тем дальше от нее утекает топливо

РФ готова строить газопровод "Сила Сибири-2" между месторождениями Сибири и КНР. В Китай могут поставлять до 150 миллиардов топлива кубометров, сообщил для "Радио 1" эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

По словам спикера, проект вполне осуществим, РФ готова утроить поставки топлива для китайской стороны.

"Все зависит от Китая – на каких условиях и по какой цене он готов покупать у России газ", – пояснил Юшков.

Пекин – жестский переговорщик, считающий, что время играет на его стороны. Тем хуже у "Газпрома" будут идти дела в ЕС, тем более будет сговорчивее Москва, полагает Юшков.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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