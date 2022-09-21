Хозяева заразили собаку любовью к ТВ

Семьи, в которых есть домашние животные, живут особенной, непохожей на другие жизнью. Шерстяные любимцы являются полноправными членами семейства и зачастую устраивают хозяевам "веселое" времяпрепровождение. Впрочем, несмотря на все выкрутасы питомцев, жизнь без них не такая насыщенная и колоритная.



Например, за необычным поведением овчарки, которая уже успела стать звездой интернет-пространства, можно наблюдать вечно. Оказалось, что собаку пристрастили к просмотру телевизора. Судя по всему, особым почетом у четвероногой подруги пользуются мультфильмы.

По крайней мере, как только овчарка услышала заветный звук включения голубого экрана, она стремительно скатилась, буквально слетела по лестнице и рухнула на диван. Учитывая крупные габариты собаки, приземление было весьма мощным.

После этого овчарка устремила полный интереса взгляд в телевизор и приготовилась смотреть любимые программы. Такое необычное поведение пушистой жительницы дома заставило интернет-пользователей от души посмеяться.