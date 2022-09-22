Поверивший в себя щенок нагнал страху на огромного кота - видео

Поверивший в себя щенок нагнал страху на огромного кота - видео
Фото: www.unsplash.com
Небольшие размеры не остановили агрессора

Появление пушистых питомцев в квартире всегда приносит серьезные изменения в обычное течение жизни. Хвостатые и усатые обитатели дома постоянно совершают необычные выходки и частенько устраивают в квартире целое представление. Забавная ситуация произошла в семействе, где появился маленький щенок.

До этого в квартире проживал и прекрасно чувствовал себя огромный кот. Появление сожителя внесло серьезные коррективы в его жизнь. Оказалось, что даже мелкие щенок считает себя настоящей грозой усатых.

Так, мелкий хулиган осуществил форменное нападение на огромного кота, который больше чем он в четыре раза. Малявка долго наблюдала за хвостатым сожителем, видимо, прорабатывая план атаки. В какой-то момент малыш вскочил и бросился на кота.

Судя по всему, инстинкты сработали безотказно. Даже маленькая собака привела котика в ужас. Чувствовавший себя ранее хозяином всего дома котофей резко подскочил и в ужасе убежал от мелкого щенка. Наблюдавшие за ситуацией интернет-пользователи пришли в восторг от смелости и самоуверенности мелкой собачки.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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