В Подольске накрыли банду воров автозапчастей

Фигурантам удалось сбыть похищенное общей суммой в 2 млн рублей

В Подольске правоохранительные органы задержали мужчин, которые подозреваются в краже более сорока комплектов сцеплений для авто суммой в два миллиона рублей, сообщает главк подмосковного МВД.

Согласно приведенным данным, в полицию обратился представитель службы безопасности кампании по продаже и доставке автозапчастей с заявлением о краже со склада фирмы 41 комплекта сцеплений суммарной стоимостью около 2 миллионов рублей, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Фигурант тратил вырученные от продажи сворованного имущества средства на личные нужды. Оказалось, что задержанные действуют по такой схеме с ноября 2021 года – каждые две недели они проводили подобные махинации.

Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 158 УК РФ.

А "Радио 1" сообщает, что в Московской области задержали банду автоугонщиков.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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