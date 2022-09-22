Россиянам пообещали ливни в конце сентября

А местами - грозы с градом

В ближайшие дни в некоторых российских регионах ожидаются сильные ливни, указал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Так, в Краснодарском крае, включая Сочи, с 22 по 24 сентября ожидаются ливни с грозами и градом, шквалистый ветер до 20-22 метров в секунду. Такая же ситуация в тот же период ожидается в Ставропольском крае и на Северном Кавказе. В горных местностях ожидается риск схода селей.

Сильные осадки ожидаются в Приморском крае и Саратовской области, Хабаровском крае и на Сахалине.

На северо-западе РФ ожидаются заморозки до минус 2 градусов, передает телеканал МИР24.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Пленный украинец предложил создать роту "одумавшихся" боевиков

Необычную инициативу осветил Кадыров

Раскрыта "масштабная афера" США на Украине

Ничем хорошим такая инициатива не закончится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей