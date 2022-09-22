А местами - грозы с градом

В ближайшие дни в некоторых российских регионах ожидаются сильные ливни, указал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Так, в Краснодарском крае, включая Сочи, с 22 по 24 сентября ожидаются ливни с грозами и градом, шквалистый ветер до 20-22 метров в секунду. Такая же ситуация в тот же период ожидается в Ставропольском крае и на Северном Кавказе. В горных местностях ожидается риск схода селей.

Сильные осадки ожидаются в Приморском крае и Саратовской области, Хабаровском крае и на Сахалине.

На северо-западе РФ ожидаются заморозки до минус 2 градусов, передает телеканал МИР24.