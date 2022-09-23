Пушистый явно выделяется на фоне своих сородичей

Если хочешь разнообразить свою жизнь – заведи домашнее животное. Появление в квартире четвероногого питомца способно перевернуть обычное существование с ног на голову. Так, сложный ребус интернет-пользователям загадал необычный пес.



Собачке повезло – он живет в большом семействе своих сородичей. Хозяева явно испытывают огромную слабость к хвостатым. Таким образом, ежедневное употребление пищи превращается в массовый пир. А очаровательный песик делает из трапезы настоящее представление.

Дело в том, что уникальная собачка по-своему видит то, какой должна быть кормежка. Милый плотный песик подходит к выставленным мискам с кормом, взбирается на них и начинает кормиться исключительно из дальней тарелки. Таким образом, лапы пушистого враскорячку располагаются в мисках его сородичей.

Такой необычный стиль трапезы заставил интернет-пользователей покатиться со смеху. Действительно, обычный прием пищи в этом семействе становится забавным концертом одного актера.