Байден сделал "жуткое" признание о своей личной жизни

Байден сделал "жуткое" признание о своей личной жизни
Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент США намекнул на тягу к педофилии

Во время выступления перед Национальной ассоциацией образования, крупнейшим в стране союзом учителей и другими демократами в пятницу Байден на мгновение прервал свое выступление об изменении климата, чтобы обратиться к женщине в толпе. Президент США решил разрядить обстановку безобидной шуткой, которая в итоге вызвала ужас у общественности, передает Fox News.

Американский лидер обратился к неизвестной, которая, вероятно, пристально смотрела в его сторону, со словами: "Вы должны передать мне привет". Собравшийся народ стал смеяться, и Байден посчитал, что это хороший повод рассказать выдуманную историю об их отношениях.

"Мы прошли долгий путь. Ей было 12, а мне 30, но в любом случае. Эта женщина помогла мне очень много сделать", – заявил он, намекнув на близкие отношения с этой дамой. 

В ответ толпа засмеялась, однако люди, которые смотрели выступление президента, особого юмора в этом высказывании не заметили. В соцсети они начали обсуждать и критиковать лидера за его шутку с намеком на педофилию. 

"По мере того, как деменция прогрессирует, пациенты все больше теряют способность фильтровать и, как правило, выбалтывают правду", " Это просто жутко", – пишет публика. 

Представители республиканцев отметили, что в шутке Байдена, как бы ни хотелось, но оправдывающий контекст найти невозможно. 

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
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