Отмечают уровень организации процесса и абсолютную прозрачность

Референдумы о вхождении Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонщины с Запорожской областью в состав РФ проходят в присутствии групп иностранных наблюдателей, которые указывают на высокий уровень организации процесса, сообщает АГН "Москва".

Как отмечает источник, иностранных наблюдателей допустили до избиркомов, соблюдается принцип прозрачности при проведении референдума. Итальянский наблюдатель Иво Старц заявил, что поражен организацией процесса за такие сжатые сроки, само голосование отвечает всем требованиям демократических норм.

"Если бы референдумы проходили в более сжатые сроки, наверняка не все желающие смогли бы принять в нем участие. Поэтому такой выбор (проведение референдумов в течении нескольких дней – прим. ред.) логически объясним", – высказался иностранец.



Наблюдатели из Словении выражают солидарность с итальянским коллегой, указывая, что люди добровольно и самостоятельно делают свой выбор.

Напомним, референдумы о вхождении ЛДНР и освобожденных украинских территорий проходят в период с 23 по 27 сентября. Для проживающих за пределами указанных регионов организовали участки для голосования в РФ – включая Москву.