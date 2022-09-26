Противник придет с Востока

Тяжелая ситуация на международной арене резко активировала разговоры о возможном начале Третьей мировой войны. При этом нашей стране пророчат особую роль в развитии событий. Никто не сомневается в том, что главной стороной конфликта станет именно Россия.



Что же касается нашего врага – здесь существуют некоторые разночтения. Очевидно, что главный конфликт разгорелся между Российской Федерацией и коллективным Западом. Однако, по мнению грузинского старца Георгия, совсем не объединенные силы Европы и Америки нападут на Россию.

Знаменитый старец подвергся серьезным гонениям в родной Грузии и был вынужден переселиться на Афон. Он с невероятной точностью предсказал печальные события грузино-российского конфликта, когда его родина замахнулась на Осетию, а Россия была вынуждена встать на защиту мирных граждан.

В будущем, по мнению авторитетного старца, миру грозит третий глобальный конфликт. При этом он разразится между Россией и Турцией. Именно последняя начнет агрессивные действия против нашей страны. Впрочем, Москве удастся одолеть турков и даже занять Константинополь. Все это будет возможно благодаря новейшим видам вооружений, утверждал провидец.