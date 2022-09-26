Кто станет врагом России в Третьей мировой: поразительное пророчество старца Георгия

Кто станет врагом России в Третьей мировой: поразительное пророчество старца Георгия
Фото: www.unsplash.com
Противник придет с Востока

Тяжелая ситуация на международной арене резко активировала разговоры о возможном начале Третьей мировой войны. При этом нашей стране пророчат особую роль в развитии событий. Никто не сомневается в том, что главной стороной конфликта станет именно Россия.

Что же касается нашего врага – здесь существуют некоторые разночтения. Очевидно, что главный конфликт разгорелся между Российской Федерацией и коллективным Западом. Однако, по мнению грузинского старца Георгия, совсем не объединенные силы Европы и Америки нападут на Россию.

Знаменитый старец подвергся серьезным гонениям в родной Грузии и был вынужден переселиться на Афон. Он с невероятной точностью предсказал печальные события грузино-российского конфликта, когда его родина замахнулась на Осетию, а Россия была вынуждена встать на защиту мирных граждан.

В будущем, по мнению авторитетного старца, миру грозит третий глобальный конфликт. При этом он разразится между Россией и Турцией. Именно последняя начнет агрессивные действия против нашей страны. Впрочем, Москве удастся одолеть турков и даже занять Константинополь. Все это будет возможно благодаря новейшим видам вооружений, утверждал провидец.

новости партнеров

Госсекретарь США рассказал об ответном плане на "ядерную агрессию" России

Запад продолжает заочно обвинять Россию

Лавров отказался отвечать на вопрос о третьей мировой войне

Министр краски не сгущает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей