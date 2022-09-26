Религиозный объект пользуется огромной популярностью

В расположенном под Белокаменной музейно-храмовом комплексе ВС Российской Федерации с начала текущего года побывали более полутора миллиона человек.



Религиозный объект пользуется огромной популярностью у россиян и гостей города. Комплекс воздвигли в Одинцовском округе Подмосковья в честь 75-летнего юбилея разгрома фашистов в Великой Отечественной войне.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", с начала открытия храма в 2019-м году в нем побывали более трех миллионов посетителей: москвичей и гостей столицы.