Главный храм ВС РФ в Подмосковье посетили более 1,5 миллиона человек с начала года

Религиозный объект пользуется огромной популярностью

В расположенном под Белокаменной музейно-храмовом комплексе ВС Российской Федерации с начала текущего года побывали более полутора миллиона человек.

Религиозный объект пользуется огромной популярностью у россиян и гостей города. Комплекс воздвигли в Одинцовском округе Подмосковья в честь 75-летнего юбилея разгрома фашистов в Великой Отечественной войне.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", с начала открытия храма в 2019-м году в нем побывали более трех миллионов посетителей: москвичей и гостей столицы. 

Источник: Министерство культуры и туризма Московской области ✓ Надежный источник
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