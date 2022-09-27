Около 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

О причинах не сообщается

В двух аэропортах Москвы – Внуково и Шереметьево – задерживают авиарейсы. Наблюдается задержка всего двадцати ресов, отменены восемь по состоянию на 27 сентября.

Как отмечает "Радио 1", во Внуково задержали пятнадцать рейсов, отменили два. В Шереметьево – по 5 и 6 рейсов соответсвенно.

О причинах задержек и отмены рейсов не сообщается.

А авиарейс самолета компании Finnair в ночь на 27 сентября совершил экстренную посадку в Баку – одному из пассажиров резко поплохело. Ему оказали медицинскую помощь, поместив в одну из местных клиник, передает телеканал МИР24.


Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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