Голосистый пес-пианист заставил соседей понервничать – видео

Голосистый пес-пианист заставил соседей понервничать – видео
Фото: www.unsplash.com
Мохнатый продемонстрировал уникальные способности

Многие семьи по всему миру с особым трепетом относятся к четвероногим товарищам. Люди часто заводят домашних питомцев, иногда сразу нескольких. Действительно, появление в семействе мохнатого сожителя способно внести серьезные корректировки в обычное течение жизни. Например, голосистый пес, который также обучился игре на пианино, заставил все интернет-пространство обзавидоваться его хозяевам.

Хвостатый друг человека устроил своим владельцам целый концерт. Стоит отметить, что вокальные данные песика наверняка обеспечили ему благодарных слушателей и в лице соседей близлежащих квартир. Эмоциональные завывания собаки сложно проигнорировать.

Тем более, что песик пел под аккомпанемент пианино. Более того, смышленый мохнатый друг человека собственными лапами создавал необычную, но весьма пронзительную мелодию. Собакен играл на пианино и подпевал сам себе.

Для того чтобы справиться с этой нелегкой задачей, пес встал на задние лапы, а передними перебирал по клавишам музыкального инструмента. Каждый звук, который издавало пианино, отзывался в сердце пса, и он пронзительно подвывал музыке. Необычный видеоролик с собачьими песнями набрал огромное количество просмотров в интернет-пространстве.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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