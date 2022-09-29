"Спасибо деду": в Донбассе изящно поиздевались над Байденом – фото

"Спасибо деду": в Донбассе изящно поиздевались над Байденом – фото
Джо Байден. Фото: Nutrition, and Health Yuri Gripas/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
В центре Донецка появился красочный билборд

Жители ряда освобожденных регионов празднуют завершение референдумов о вхождении в состав Российской Федерации. Для абсолютного большинства людей историческое событие стало личным праздником. Жители Донбасса остроумно высмеяли американского главнокомандующего Джо Байдена, который немало сил бросил на поддержку преступного киевского режима.

Так, на центральной улице Донецка уютно разместился красочный билборд с угрюмой фотографией высокопоставленного американца. Также на плакате указаны результаты референдума.

"Спасибо деду за нашу победу", – гласит юмористическая подпись к картинке.

Как сообщает корреспондент РИА "Новости", одна из местных жительниц пояснила, что, сам того не ведая, Байден сыграл немаловажную роль в проведении референдума. Именно его усилия и поддержка киевского режима привели к тому, что Донбасс постоянно страдал от обстрелов. Измученные люди толпами шли на референдумы, обеспечили высокую явку и приняли единогласное решение стать частью России.

К слову, ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди подчеркнула, что Россия продолжит укреплять оборону ЛДНР. В самое ближайшее время профильные эксперты оценят затраты на восстановление ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, передает "Радио 1".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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