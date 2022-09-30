Интеллигентный бульдог-очкарик умилил публику – видео

Интеллигентный бульдог-очкарик умилил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Песику очень идет наряд ботаника

Многие семьи заводят домашних питомцев для того, чтобы внести разнообразие в повседневное течение жизни. Пушистые товарищи радуют хозяев и всех окружающих необычным поведением и всевозможными выкрутасами. Стоит отметить, что владельцы животных тоже горазды на выдумки.

Пристальное внимание общественности привлек очаровательный бульдог, которого любящие хозяева нарядили в необычный костюмчик. Из песика сделали интеллигентного ботаника. Бульдогу пришлась в пору детская футболка и комбинезончик. Сверху на собачку надели розовую кепку, а на морду водрузили очки в широкой оправе.

В таком умилительном виде пес с интересом смотрел красочный видеоролик на ноутбуке. Стоит отметить, что выражение морды пушистого было весьма осмысленным. Создается впечатление, что он внимательно наблюдает за развитием сюжета и хорошо понимает, что происходит на экране.

Необычный наряд четвероногого любимца привел в восторг интернет-пользователей. Многие отметили, что костюмчик очень идет собачке. Среди комментаторов нашлись и те, кто пообещали провести похожие эксперименты со своими домашними питомцами.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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