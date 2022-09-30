Это первый раз, когда в РПЦ сообщили о заражении главы ковидом

Епископ Русской православной церкви Кирилл заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей РПЦ.

Патриарху 75 лет, он находится в серьезной зоне риска, поэтому врачи поручили соблюдать ему постельный режим – вставать с кровати ему категорически запрещено. Также он находится в режиме изоляции.

Сейчас, по словам пресс-службы РПЦ, состояние патриарха Кирилла удовлетворительное. Все встречи и поездки в ближайшее время были отменены.

Патриарх за последнее время болел несколько раз, отменял визиты и встречи. Но его аппарат всегда опровергал любые разговоры о болезни первосвященника.

Заявление о его болезни было сделано в день признания референдумов на украинских территориях, где он должен был присутствовать.