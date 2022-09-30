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Епископ Русской православной церкви Кирилл заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей РПЦ.
Патриарху 75 лет, он находится в серьезной зоне риска, поэтому врачи поручили соблюдать ему постельный режим – вставать с кровати ему категорически запрещено. Также он находится в режиме изоляции.
Сейчас, по словам пресс-службы РПЦ, состояние патриарха Кирилла удовлетворительное. Все встречи и поездки в ближайшее время были отменены.
Патриарх за последнее время болел несколько раз, отменял визиты и встречи. Но его аппарат всегда опровергал любые разговоры о болезни первосвященника.
Заявление о его болезни было сделано в день признания референдумов на украинских территориях, где он должен был присутствовать.
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