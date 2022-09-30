"Моя работа" приглашает жителей Москвы на тренинги в октябре

Занятия пройдут с 4 по 31 числа месяца

С 4 по 31 октября центр занятости "Моя работа" приглашает начинающих предпринимателей на тренинги по развиnию бизнеса, где можно узнать о способах построить свой собственный бренд, обучиться финансовой грамотности и найти себе клиентов с помощью специального сервиса.

Для мам организован тематический тренинг – как совмещать бизнес с воспитанием детей. Расскажут и о двух наиболее востребованных в диджитал-отрасли профессиях – контент-продюсера и программиста.

Еще один семинар в рамках октябрьских тренингов – "Личный бренд по новым правилам". Лектор расскажет, куда и как необходимо инвестировать, даст дельные советы по поводу развития личного бренда и поведает об актуальных социальных сетях.

Записаться на тренинг можно на сайте центра "Моей работы", очные мероприятия проведут на площадке флагманского центра занятости населения.