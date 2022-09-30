Медики из Подмосковья удалили 48-летней пациентке огромную миому

Женщина уже выписана

Медики Ступинской больницы прооперировали 48-летнюю женщину, которая обратилась в отделение из-за болей в нижней части живота. Оказалось, годом ранее у пациентки диагностировали миому, которая соответствует 20 неделям беременности. Все это время женщина терпела боль.

За год новообразование выросло до 2,5 килограммов. Операция в итоге прошла успешно, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Ее уже выписали. Медики напоминают о важности прохождения ежегодного профилактического осмотра, отмечая, что с выявленными на ранней стадии заболеваниями легче бороться