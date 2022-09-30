Взрывотехники обезвредили в Щелково снаряд времен Великой Отечественной войны

Находку обнаружил местный житель при очистных работах

Спецы из группы проведения взрывотехнических работ поисково-спасательного отряда №2 ГКУ Подмосковья "Мособлпожспас" смогли обезвредить снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный местным жителем.

Во время проведения строительных работ мужчина увидел в очистных сооружениях в Щелково снаряд. Обратился по эстренной помощи. Приехавшая после звонка по экстренной помощи группа оценила находку: 88-миллиметровый снаряд со взрывателем, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Боеприпас в специальном контейнере перевезли в карьер вдали от населенного пункта – там и ликвидировали.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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