Взрывающая грудью одежду модель заставила публику ахнуть - видео

Взрывающая грудью одежду модель заставила публику ахнуть - видео
Фото: www.unsplash.com
Красотка похвасталась весьма внушительным бюстом

Откровенный контент пользуется огромной популярностью в социальных сетях. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвела англоязычная модель, которая устроила целое представление с пышной грудью в главной роли.

Так, судя по всему, блогерша испытывает существенные проблемы с одеждой. Действительно, размер ее груди обязывает покупать наряды определенного кроя. Впрочем, девушка явно не переживает из-за таких неурядиц. Огромный бюст сделал ее звездой социальных сетей.

Красотка показала, как выдающаяся часть тела может расправиться с одеждой неподходящего фасона. Модели достаточно сделать глубокий вдох для того, чтобы пуговицы с нарядов разлетались в разные стороны. Для убедительности девушка продемонстрировала целую коллекцию кофточек и рубашек, которые были фактически разорваны огромной грудью.

Разумеется, такой контент пришелся по вкусу публике. Видеоролик завирусился в Сети и набрал огромное количество просмотров и лайков. Многие позавидовали девушке, которая обладает таким роскошным бюстом. Впрочем, люди понимают, что жить с крупногабаритным достоинством достаточно сложно.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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