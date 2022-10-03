Пес покрупнее зря рассчитывал на свое превосходство

Разборки домашних любимцев – отдельный источник невероятных историй. Мелкие породы собак абсолютно не чувствуют себя ущербными и менее сильными. Очень часто малыши бесстрашно нападают на более крупных противников и обращают их в бегство.



Так произошло и в случае потасовки между модной собачкой-лисичкой сиба-ину и чихуахуа. Первая значительно больше по размерам, чем чишка, однако мелкого пса это не смутило. Более крупная сторона конфликта начала задирать малявку. Лисичка явно нарывалась на неприятности – попеременно обеими лапами пес бил по чихуахуа и очевидно ожидал реакцию.

Однако контратака со стороны чихуахуа привела противника в ужас. Когда мелкому надоело терпеть выходки задиры, он собрал всю свою мощь в кулак и накинулся на противника. В итоге агрессор был так поражен, что с пронзительным визгом отпрыгнул в сторону.

Видеоролик получился очень эмоциональным и красочным. Интернет-пользователи покатились со смеху от реакции задиристого сибу-ину и посоветовали ему впредь быть более сдержанным.