Россияне массово бросились снимать наличные

Россияне массово бросились снимать наличные
Фото: Maksim Konstantinov/lobal Look Press/www.globallookpress.com
Ажиотаж возник вокруг иностранной валюты и национальной

С 21 сентября после объявления частичной мобилизации и последовавшим за этим оттоком россиян из страны спрос на снятие наличных денег рекордно вырос. Об этом сообщает "Коммерсантъ". 

Как правило, люди заказывали валюту для вывоза из страны. Ажиотаж, по крайней мере, наблюдался во многих отделениях банков Москвы и Подмосковья. Людям предлагали курс от 62 до 77,6 рублей за доллар, а также от 65,5 до 77,6 рублей за евро. В некоторых случаях получить деньги сразу у граждан не выходило – нужно было заказывать в отделении и ждать двое суток. Аналогичный спрос наблюдался и в отношении наличных рублей.

Эксперты полагают, что такой массовый спрос – временное явление, которое может быть связано с тремя факторами: попыткой запастить деньгами на черный день, покинувшие Россию забирали свои средства для жизни за границей, а также проблемы с финансовой грамотностью населения. 

Специалисты пояснили, что человек мог спокойно открыть банковский счет в любой из дружественных стран ЕврАзЭС и перевести туда и валюту, и рубли. Тогда бы такого ажиотажного спроса на наличность не было бы. 

Ранее в Финляндии перестали принимать карты платежной системы UnionPay. По крайней мере, к такому решению пришли в финской банковской организации Nosto, передает URA.RU. Одной из причин стало то, что приезжие россияне с огромной скоростью опустошали местные банкоматы, из-за чего финнам ничего не доставалось. 

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
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