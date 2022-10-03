Прямую трансляцию с Путиным на медиаэкранах посмотрели 11,6 млн россиян

Тезисы главы государства транслировались почти в сотне городов страны

В последние годы заметны преобразования в сфере государственного информирования населения: на улицах крупных городов вещают медиаэкраны. Именно этот инструмент позволил властям приблизиться к своей аудитории: смотря на огромный объект, человек на подсознательном уровне считает, что он находится рядом.

Власти прекрасно видят пользу огромных экранов, установленных на улицах и площадях. К тому же, такие медиаобъекты выполняют другую, не менее полезную функцию: они служат источником информирования для условно маломобильных в сфере коммуникаций групп населения – то есть тех, у кого отсутствует возможность воспользоваться информацией по ТВ, смартфону или компьютеру. А ведь таких людей миллионы.

К примеру, 30 сентября на медиаэкранах выступление президента страны Владимира Путина посмотрели 11,6 миллиона россиян. Тезисы российского лидера транслировались на 94 экранах страны: в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Тюмень и других. Количество контактов с аудиторией превысило 87 млн.