Прямую трансляцию с Путиным на медиаэкранах посмотрели 11,6 млн россиян

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В последние годы заметны преобразования в сфере государственного информирования населения: на улицах крупных городов вещают медиаэкраны. Именно этот инструмент позволил властям приблизиться к своей аудитории: смотря на огромный объект, человек на подсознательном уровне считает, что он находится рядом.
Власти прекрасно видят пользу огромных экранов, установленных на улицах и площадях. К тому же, такие медиаобъекты выполняют другую, не менее полезную функцию: они служат источником информирования для условно маломобильных в сфере коммуникаций групп населения – то есть тех, у кого отсутствует возможность воспользоваться информацией по ТВ, смартфону или компьютеру. А ведь таких людей миллионы.
К примеру, 30 сентября на медиаэкранах выступление президента страны Владимира Путина посмотрели 11,6 миллиона россиян. Тезисы российского лидера транслировались на 94 экранах страны: в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Тюмень и других. Количество контактов с аудиторией превысило 87 млн.
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