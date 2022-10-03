Покупательница из Домодедово пожаловалась на странные махинации кассиров

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Жительница Домоделово пожаловалась в соцсетях на сотрудников одного крупного супермаркета, которые пробили ей посторонние товары общей суммой свыше 10 тысяч рублей. По мнению жительницы Подмосковья, те регулярно "химичат".
К примеру, на одном чеке кассир решил пробить десять пачек порошка на семь тысяч рублей, в другом – пятнадцать упаковок яиц. Проблем с возвратом средств никто не отменял, однако у женщины остались весьма неприятные впечатления.
Женщина уточнила, что в такой же ситуации оказалась перед кассиром в другом магазине, в Новом Домодедово. Тогда кассир ей пробил якобы случайно полтора килограмма конфет, и убедил ту, что все произошло случайно, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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