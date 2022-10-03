Девелопер "КОРТРОС" вошел в топ Медиалогии по активности в соцсетях среди участников рынка

Девелопер "КОРТРОС" вошел в топ Медиалогии по активности в соцсетях среди участников рынка
Nathalie Lieckfeld/www.globallookpress.com
Компания оказалась одним из самых градостроительных организаций года

ГК "КОРТРОС" оказался в рейтинге Медиалогии по активности информационного поля ключевых участников рынка среди девелоперов за второй квартал текущего года. Сам рейтинг составлен по двум направлениям – присутствие компании в социальных сетях и в средствах массовой информации.

Компания сомгла подняться за указанный период времени на два пункта вверх. Система Медиалогии ведет учет на основе качества упоминаний, которые объединяют данные о влиятельности самой площадки и вовлеченности аудитории в конкретном сообщении. Наиболее ярким примером для ГК "КОРТРОС" в соцсетях оказались репосты – благодаря им компания выбилась в первую пятерку застройщиков по указанному параметру.

По активности компания занимает топ-15 рейтинга по МедиаИндексу, где поднялась на четыре пункта. Это наиболее яркое перемещение в рейтинге. Самый заметный инфоповод – выступление гендиректора Станислава Киселева на форуме "Движение" в Сочи, где он поведал о перспективах партнерства.

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