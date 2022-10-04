Подмосковный фермер получил более 30 гектаров для развития сельского хозяйства

Регион уделяет особое внимание стратегически важной сфере деятельности

Как известно, мощный сельскохозяйственный сектор – одна из основ безопасности государства. Большое внимание этой сфере уделяют власти Подмосковья. Так, местная администрация выдала четыре земельных надела общей площадью 30,6 гектара в аренду главе крупного крестьянского хозяйства в Щелково. Теперь перед фермером стоит амбициозная задача поддержать развитие сельского хозяйства в регионе.

При этом в Министерстве имущественных отношений области напомнили, что на данный момент уже два десятка таких хозяйств получили в распоряжение 33 надела общей площадью свыше 1,6 тысячи гектаров.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в первую очередь, фермер будет развивать животноводство, а также расширит посевные площади, которые предназначены для выращивания кормовых культур.

Источник: Министерство имущественных отношений Московской области ✓ Надежный источник
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