Многие пророчества медиума уже сбылись

Сегодня для всех очевидно, что мировое пространство вступило в сложный переломный этап. Конфликт России и коллективного Запада может обернуться самыми непредвиденными последствиями. По мнению знаменитого бразильского ясновидящего Атоса Саломе, которого называют местным Нострадамусом, не за горами глобальный конфликт.



Латиноамериканский пророк считает, что Третья мировая война начнется в самое ближайшее время. Вес его тревожному заявлению придает то, что Саломе удалось с точностью предсказать наступление коронавирусной эпидемии, а также боевые действия, которые сейчас развернулись на территории украинского государства.

Впрочем, бразильский ясновидящий пока не может точно сказать, какие конкретно страны станут сторонами нового глобального конфликта. Последствия очередной мировой войны также пока закрыты от ока медиума. В то же время, по мнению "бразильского Нострадамуса", боевые действия будут вестись с применением смертоносного ядерного оружия.