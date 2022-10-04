"Бразильский Нострадамус" предсказал начало Третьей мировой войны

"Бразильский Нострадамус" предсказал начало Третьей мировой войны
Фото: www.unsplash.com
Многие пророчества медиума уже сбылись

Сегодня для всех очевидно, что мировое пространство вступило в сложный переломный этап. Конфликт России и коллективного Запада может обернуться самыми непредвиденными последствиями. По мнению знаменитого бразильского ясновидящего Атоса Саломе, которого называют местным Нострадамусом, не за горами глобальный конфликт.

Латиноамериканский пророк считает, что Третья мировая война начнется в самое ближайшее время. Вес его тревожному заявлению придает то, что Саломе удалось с точностью предсказать наступление коронавирусной эпидемии, а также боевые действия, которые сейчас развернулись на территории украинского государства.

Впрочем, бразильский ясновидящий пока не может точно сказать, какие конкретно страны станут сторонами нового глобального конфликта. Последствия очередной мировой войны также пока закрыты от ока медиума. В то же время, по мнению "бразильского Нострадамуса", боевые действия будут вестись с применением смертоносного ядерного оружия.

Источник: Дни24 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Одна интересная деталь: в США расшифровали страшный смысл слов Путина

Американцы предсказали новую эскалацию в украинском конфликте

Лукашенко собирается мобилизовать белорусов

Но не на Украину

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей