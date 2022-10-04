Изменения в лице Зеленского шокировали публику

Президент стал выглядеть совсем иначе за последние семь месяцев

Внешность Владимира Зеленского с начала спецоперации на Украине претерпела серьезные изменения. Еще за пару дней до начала боев лидер выглядел свежо и безмятежно. Его глаза практически не выдавали никакой тревоги, овал лица был подтянутым, а борода гладко выбрита. 

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Спустя месяц после начала конфликта его внешний вид начал стремительно меняться. Лицо осунулось и посерело, появилась небрежная небритость, начала выступать седина. При этом взгляд выдавал весь ужас от происходящих событий.

Фото: Ukrinformukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Сейчас, спустя семь месяцев активного столковения с Россией, президент Украины стал совершенно другим человеком. Его борода стала оформленной, лицо наполнилось румянцем, а взгляд преобразился в жестокий и решительный. 

Народ не смог не обратить внимание на изменения, которые произошли с Владимиром Зеленским за это время – многие оказались шокированы тем, как сильно изменился лидер за последнее время.

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