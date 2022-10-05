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Свыше восьмидесяти заявок подано на двенадцатый конкурс "Московская реставрация". Номинанты трудились над знаковыми для столицы архитектурными памятниками, включая павильон "Физика" на ВДНХ, особняк Рутковских, грот "Бельведер" и народную обсерваторию в Парке Горького.
Как указала заммэра города Наталья Сергунина, список побидителей будет определен жюри уже в октябре.
"Традиционно главной считается номинация “За высокое качество ремонтно-реставрационных работ” – на победу в ней претендует сразу 31 коллектив. Отдельная премия предусмотрена для молодых специалистов", – рассказала чиновница.
Другие номинации – "За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию", "За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ" и "За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство". Жители столицы могут проголосовать за своего фаворита в рамках проекта "Активный гражданин".
В 2021 году на премию было меньше заявок – более 60. А за все время конкурса наградили свыше 400 лауреатов.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится