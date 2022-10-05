На участие в конкурсе "Московская реставрация" подано свыше 80 заявок

На участие в конкурсе "Московская реставрация" подано свыше 80 заявок
Фото: АГН Москва
Список победителей огласят уже в октябре

Свыше восьмидесяти заявок подано на двенадцатый конкурс "Московская реставрация". Номинанты трудились над знаковыми для столицы архитектурными памятниками, включая павильон  "Физика" на ВДНХ, особняк Рутковских, грот "Бельведер" и народную обсерваторию в Парке Горького.

Как указала заммэра города Наталья Сергунина, список побидителей будет определен жюри уже в октябре.

"Традиционно главной считается номинация “За высокое качество ремонтно-реставрационных работ” – на победу в ней претендует сразу 31 коллектив. Отдельная премия предусмотрена для молодых специалистов", – рассказала чиновница.

Другие номинации – "За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию", "За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ" и "За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство". Жители столицы могут проголосовать за своего фаворита в рамках проекта "Активный гражданин".

В 2021 году на премию было меньше заявок – более 60. А за все время конкурса наградили свыше 400 лауреатов. 

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров

Запад ждет участь развалившейся Украины - Кедми

Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится

Кремль ответил на угрозы США "уничтожить" Путина

Хотя и весьма сдержанно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей