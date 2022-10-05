Сеть ЭЗС для зарядки электромобилей быстро расширяется по стране

Быстрая зарядная станция для электромобилей (ЭЗС) столичного производителя включена в реестр российской промышленной продукции Минмромторга. Таким образом, предприятие может принимать участие в крупных госзакупка, наращивая поставки в России.

"Внедрение подобных решений снизит эксплуатационные издержки и зависимость от товаров иностранных компаний", – уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



На ЭЗС можно зарядить сразу несколько электромобилей с помощью зарядных пистолетов разного стандарта. Станция также оснащена технологией, позволяющей определить наименее слабый по уровню заряда электромобиль, чтобы перенаправить на него основную мощность для экономии времени.

Серийное произволство ЭЗС с быстрой зарядкой действует с января 2022 года. В настоящее время предприятие, специализирующееся на строительстве станций, принимает участие в развитии сетей ЭЗС в разных российских регионах.