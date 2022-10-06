Пушистый нашел себе лаконичное развлечение

Все владельцы домашних животных знают, что каждый любимец обладает своим собственным неповторимым характером. Есть собаки и коты, которые ведут очень активный образ жизни, донимают хозяев и постоянно требуют к себе внимание, чтобы поиграть. Однако интеллигентные собаки способны самостоятельно развлекать себя.



Так, удивительный способ скоротать время придумал флегматичный крупный пес. Судя по всему, просто так возлежать на диване собакену надоело. Однако и активные виды времяпрепровождения пушистого явно не привлекают. Вероятно, именно поэтому он придумал подходящее для себя занятие.

Песик взял легкий пластмассовый шарик и самозабвенно катал его перед собственным носом. Самое любопытное в этом то, что такое физическое упражнение пушистый выполнял с помощью языка. Именно этой частью тела собака флегматично катала шар.

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