Хакеры могут получить доступ к телефону с помощью одного популярного приложения

Лучший способ защиты - навсегда удалить их с гаджета

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что WhatsApp может дать доступ хакерам ко всему смартфону. По его словам, приложение проваливает все испытания на безопасность.

Он отметил, что проблемы обнаруживаются буквально ежегодно. Именно по этой причине он еще несколько лет назад удалил популярный мессенджер со своего телефона, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Тем не менее, эксперты по кибербезопасности утверждают, что это же касается и Telegram. Они советуют не публиковать никаких важных сведений о себе, используя обе программы и внимательно относится к различным рассылкам и непонятным звонкам, сообщает "Радио 1".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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