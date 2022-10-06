"Яндекс.Карты" странно обошлись с границами России

"Яндекс.Карты" странно обошлись с границами России
Фото: www.unsplash.com
Политика компании вызывает вопросы

Сегодня, 6 октября, на популярном ресурсе "Яндекс. Карты" произошли любопытные изменения. По какой-то причине руководство компании приняло решение избавить Российскую Федерацию от внутренних границ.

Так, на сервисе перестали отображаться границы субъектов нашей страны и некоторых городов. В частности, "безграничной" оказалась российская столица, а также Подмосковье.

Любопытно, что Донецкая народная республика и Луганская народная республика, которые недавно стали частью нашего государства, на сервисе продолжают именоваться Донецкой и Луганской областями.

Как известно, летом ресурс уже отказался обозначать границы государств. Тогда в компании пояснили, что такой шаг не имеет отношения к политической обстановке. Руководство "Яндекса" заявило, что хочет сконцентрироваться на физико-географических особенностях планеты и теперь больше внимания уделяет природным объектам.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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